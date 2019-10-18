Hande Doğandemir, köprünün açıklama yapılmadan trafiğe kapatılmasına sitem etti

15 Temmuz Şehitler köprüsü Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde bir şahıs elinde silahla terör örgütleri aleyhinde sloganlar attı. Polis vatandaşlara zarar gelememesi için yolu trafiğe kapatırken köprüde metrelerce araba kuyruğu oluştu.

Setten geç saatlerde çıkan oyuncu Hande Doğandemir ise o esnalarda evine gitmek için köprüyü kullanmak istedi. Bir görevliye köprünün neden kapalı olduğunu soran oyuncu, aldığı cevap karşısında sinirlerine hakim olamadı.

TRAFİĞE KAPANAN KÖPRÜDEN GEÇMEK İSTEDİ

Köprünün araç trafiğine kapatıldığını son anda öğrenen ve mağduriyet yaşayan isimlerden biri de oyuncu Hande Doğandemir oldu. Evine dönmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tercih eden Doğandemir, köprünün kapalı olduğunu fark edince bunun nedenini öğrenmek istedi ancak orada bulunan görevliden 'Öğrenmek zorunda değilsiniz' yanıtını alınca Twitter hesabından tepki dolu bir paylaşımda bulundu.

"BU ÜLKEDE NE DOĞRU Kİ"

Güzel oyuncu, yaşadığı olayı Twitter hesabından şu sözlerle anlattı: "Tam şu an Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isterken birinci köprünün kapalı olduğunu tam köprüye girerken öğreniyoruz ve orada görevli(!) birine 'neden geçemiyoruz?' diye sorduğumuzda 'geçemezsiniz öğrenmek zorunda değilsiniz' cevabını alıyoruz! İnanılmaz gerçekten inanılmaz! Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir vatandaşa "köprüden geçemezsiniz öğrenmek zorunda değilsiniz" cevabı verilemez! Bu ülkede ne doğru ki biz aldığımız bu cevaba şaşırıyoruz bir yandan!"

NE OLMUŞTU?

Saat 02.00 sıralarında alkollü olduğu gözlemlenen bir kişi Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan toplamda bin 560 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün orta kısmında aracını durdurarak elinde silahla yola indi. Etrafa bağırmaya başlayan ve elindeki silahı rastgele sallayan kişi polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede çevre güvenliğini alan polis ekipleri iki istikameti de trafiğe kapattı. Olay sırasında trafikte kalan araçları ters istikametten geri gönderen ekipler her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldı.

Uzun süre elindeki silahı atarak teslim olması istenen kişi terör örgütleri aleyhinde sloganlar atarken köprüye Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından silahı denize atarak teslim olan şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Köprüler Koruma Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Köprüsü Koruma Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ediyor.