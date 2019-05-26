26.05.2019 13:49
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Hande Erçel'i, Babasının Yanında Utandıran Soru

Babasıyla kol kola yürüyen güzel oyuncu Hande Erçel, barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç sorusu karşısında utandı.

Geçtiğimiz hafta yurt dışı tatili sırasında babasını özleyen ve not paylaşan Hande Erçel, babasıyla kavuştu. Geçen gün Yeniköy'de babası ile görüntülenen oyuncu Hande Erçel'e sevgilisi Murat Dalkılıç ile ilgili sorular yöneltildi.

SORU KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Yeniköy'de babasıyla görüntülenen Hande Erçel muhabirlerin "Eski sevgiliniz Murat Dalkılıç ile barıştınız. Evlilik kararı aldığınız doğru mu?" sorusu karşısında şaşırdı. Bu sırada babasına bakıp gülümsedi.

ANNESİNİN VEFATINDAN SONRA BARIŞTILAR

Aşk yaşadıkları günden itibaren birçok kez ayrılık haberleri yapılan ikili, Hande Erçel'in annesinin vefatından sonra barışmıştı.

Hande Erçel'i, Babasının Yanında Utandıran Soru Yeniköy, Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Magazin


YORUMLAR (8)
KOKOO: Utanmak istemiyorsan utanılacak bi iş yapmayacaksın. Ama edepten saygıdan ve ahlaktan dolayı baba yanında doğru işin konuşulması bile utandırabilir insanı elbette fakat o böyle bir insan mıdır? Muamma
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İSMET: bende hertarafımı açsam ne kadar çağdaş olurum teşhir bakmak yorum yapmak için sergilenir he nestne için ozaman bakana laf söyleyene kızmamak lazım hatta dokundurarak başkasından farklı olduğunu göstermek lazım yani halkın malı olmalısın
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ÇAPKIN KIZ ASLI: BABASINA BAK KIZINI AL DEMEK BU OLSA GEREK. KEŞKE BENİM BABAMDA BÖYLE ÇAĞDAŞ VE MEDENİ OLSA. HERŞEYİME KARIŞIYOR. MİNİ ETEĞİMİ ÇANTAMA KOYUP EVDEN BOL PANTALONLA ÇIKIYORUM EVDEN UZAKLAŞIR UZAKLAŞMAZ İLK GÖRDÜĞÜM GİYİM MAĞAZASINA GİRİP ETEĞİMİ GİYİYORUM VE ÜNİVERSİTEYE ÖYLE GİDİYORUM.
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