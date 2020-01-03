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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç el ele alışveriş yaptı

Uzun süredir aşklarına dolu dizgin devam eden Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

03.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:41 Hande Erçel ile Murat Dalkılıç el ele alışveriş yaptı

Alışveriş turunda görüntülenen çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nı turlayarak dünyaca ünlü mağazaları el ele gezen çift daha sonra alışveriş merkezinin içerisine girerek uzun süre turladılar.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden ve yeni yıllarını kutlayan Dalkılıç ve Erçel çifti, özel hayat sorularına teşekkür ederek cevapsız bıraktılar.

Her yaştan hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen çiftin mutlulukları gözlerden kaçmadı.& ;


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Kaynak: Snob Magazin

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