Şu sıralar Halka dizisi ile ekranlara gelen oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel annesinin ölümünden sonra ilk kez sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı.

Hande Erçel'in Ablası, Annesinin Ölümünden Sonra İlk Kez Fotoğraf Yayınladı">

"YÜREKLERİ SIZLATTI"

Kanser hastalığından dolayı bir süre hastanede tedavi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel,geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Oyuncu daha sonra ekibin de desteği ile sete döndü. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de o zamandan beri Instagram'da paylaşım yapmıyordu. Acısıyla başa çıkmaya çalışan Gamze Erçel, Instagram'dan bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Gamze, Hande ve Aylin Erçel'in bulunduğu bir fotoğrafın olması ise yürekleri sızlattı.