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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve Özbey'in düğününde kurtlarını döktü

Dün akşam sevgilisi Murat Dalkılıç ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in düğününe katılan güzel oyuncu Hande Erçel, gecede kurtlarını döktü. Ünlü isimlerin karşılıklı oynadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

10.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:00

Güçlü sesiyle adından her fırsatta söz ettiren Merve Özbey, dün akşam bir süredir beraber olduğu iş insanı Kenan Koçak ile ihtişamlı tören ile dünyaevine girdi. Birçok ünlünün katıldığı geceye Merve Özbey ve Hande Erçel'in yaptığı dans damga vurdu.

HANDE VE MURAT'IN KEYİFLİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

dünyasından birçok ünlünün katıldığı geceye Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile birlikte katıldı. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde Hande Erçel, Merve Özbey ile karşılıklı göbek attı. Onlara Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç eşlik etti. Sosyal medyanın çok konuştuğu videoda Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çiftinin keyifli hali gözlerden kaçmadı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İrem Derici, Derya Uluğ, Bengü, Demet Akalın, Danla Bilic ve Ece Seçkin en dikkat çeken isimler arasındaydı. Ünlülerin danslarıyla şenlenen düğünde Merve Özbey ve Kenan Koçak çiftinin hiçbir masraftan kaçınmadığı ise dikkat çekti.

Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendiŞarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve Özbey'in düğününde kurtlarını döktü

Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Hande Erçel, Magazin


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