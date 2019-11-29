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Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programını sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanınca program yarıda kesildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan katılımcılardan Ömer Lütfü Avşar, yayının tartışma yüzünden değil Hande Fırat'ın geçirdiği rahatsızlık yüzünden yarıda kaldığını açıkladı.

29.11.2019 00:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:54

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı program yarıda kesildi.

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde gündemini değerlendirmek üzere bu haftaki konuklar Ali Haydar Fırat, Ömer Lütfü Avşar, Ali Rıza Güder, Zafer Şahin, Metin Özkan ve Nebi Miş oldu.

HANDE FIRAT'IN RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI PROGRAM YARIDA KESİLDİ

Cumhurbaşkanlığı görev süresi ile ilgili tartışma sırasında yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada rejiye "Reklama gidelim" dedikten sonra program tekrar devam etmedi. CNN Türk'ten yapılan açıklamada programın Hande Fırat'ın rahatsızlığı nedeniyle bitirildiği söylendi.

"HANDE FIRAT'IN DURUMU İYİ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan katılımcılardan Ömer Lütfü Avşar, "CNN Türk, yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda da durumu iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat, Türkiye, Fırat, Magazin, Güncel


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