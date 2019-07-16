16.07.2019 14:07
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Hande Fırat'ın telefonu da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki yerini aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yeni açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi ve bilgi aldı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesi Erdoğan ile 'Facetime' üzerinden iletişime geçtiği telefon da müzede yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yeni açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi ve bilgi aldı.

FIRAT'IN TELEFONU DA MÜZEDE YERİNİ ALDI

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılış töreninde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da yer aldı.

15 Temmuz darbe gecesi 'Facetime' uygulaması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bağlantı kuran Hande Fırat'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçtiği telefon da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yerini aldı.

ERDOĞAN DA KENDİ TELEFONUNU KOYDU

Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan diyaloğunu da şöyle aktardı:

"Telefonu konuştuk. 'Nasıl bunu buraya koyacağız. Bir tane daha telefon vardı' dedi. Karşı taraftaki telefonun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonu olduğunu öğrendim. Onu da diğer telefonun yanına koydu kendileri."

İşte o fotoğraflar;

Hande Fırat'ın telefonu da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki yerini aldı

Hande Fırat kimdir? Hande FıratHande Fırat kimdir? Hande Fırat'ın telefonu 15 Temmuz Hatıra Müzesi'nde!

Recep Tayyip Erdoğan, Hande Fırat, Politika, Güncel

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