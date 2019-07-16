Hande Fırat kimdir? Hande Fırat'ın telefonu 15 Temmuz Hatıra Müzesi'nde!

Hande Fırat, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Facetime yapmış ve bu görüşmeyi canlı olarak izleyicileri aktarmıştı. Bu sayede Erdoğan vatandaşlara "Milletimizi sokaklara davet ediyorum" çağrısı yapmıştı. Hande Fırat, o gece yaşananları daha sonra bir kitap haline getirdi. Peki Hande Fırat kimdir? O gece neler yaşandı?

MEŞHUR TELEFONUN HİKAYESİ VE O GECE YAŞANANLAR

Hande Fırat, o geceye ailecek dışarıda yemekte olduğunu, sonra hareketliliğin başlaması ile olayı araştırmaya başladığını söyledi. Sonrasında kaynaklarından bilgi almaya çalışan Hande Fırat, olağanüstü durum nedeniyle haber müdürü tarafından kanala çağırıldığını aktardı.

Hande Fırat, o gece Cumhurbaşkanı'na ulaşmak istiyor fakat özel kalem müdüründen bilgi almaktan ötesine geçmiyordu. Bir açıklama bekliyordu. Özel kalem müdürünün Periskop'tan bir paylaşım yaptık görmediniz mi sözü üzerine oradan olmaz Cumhurbaşkanı'nı canlı yayına alalım diyorlar. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen bu istek kabul görüyor. Ve meşhur görüşme Facetime üzerinden yapılıyor.

Bu olaydan sonra Hande Fırat, meşhur telefonu için 250 bin dolar teklif aldığını söyledi.

HANDE FIRAT KİMDİR?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Tevfik Fikret Lisesi'ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversitede okurken çalışmaya bameni akademisyen Bülent Çaplı'nın derslerine girdi. Baki Şehirlioğlu ve Murat Yetkin'i dinledi ve staj eğitimini Kanal D televizyonunda yaparak bu sayede Televizyonculuğa giriş yapmıştır. İlk başta Kanal D sonra Ntv ve Brt'de görevler aldı.

1999 yılının Kasım ayında da başbakanlık muhabiri olarak CNN TÜRK'te çalışmaya başladı. Türkiye'nin yoğun gündeminde temposu düşmeyen televizyon haberciliğini CNN TÜRK'te başarıyla sürdüren Fırat, CNN TÜRK Ankara Haber Müdürü görevinin ardından, 2011 yılında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi görevine getirildi.

2014 yılında ise Kanal D'nin de Ankara Temsilciliğine getirilerek, Doğan TV Ankara Temsilciliğine atandı.

Fransızca ve İngilizce bilen Hande Fırat, 2005 doğumlu Nehir isimli bir kız çocuğuna sahiptir.

Evinin bir bölümünü stüdyoya çeviren Hande Fırat yağlıboya resim çalışmaları da yapmaktadır.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facetime üzerinden canlı yayınla bağlanıp iletişime geçti.

30 Haziran 2017 tarihinde iş adamı Murat Özvardar ile Bodrum'da nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Egemen Bağış taktı.

Ödülleri

2016: Altın Kelebek Ödülü – "Yılın Medya Olayı"

2017: RTGD Ödülü – "15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ödülü"

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