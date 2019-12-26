Haberler » Güncel » Hande Kazanova, Astroloji meraklıları için Denizli'ye geliyor - Haber

Hande Kazanova, Astroloji meraklıları için Denizli'ye geliyor

DENİZLİ (İHA) – Astroloji uzmanı Hande Kazanova, Forum Çamlık AVM'de Denizlililer ile buluşacak.

26.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:19 Hande Kazanova, Astroloji meraklıları için Denizli'ye geliyor
DENİZLİ (İHA) – Astroloji uzmanı Hande Kazanova, Forum AVM'de Denizlililer ile buluşacak.

Astroloji sohbetleriyle dikkat çeken Hande Kazanova, Denizli'de 2020 yılının analizini yapacak. Forum Çamlık AVM'de 28 Aralık'ta düzenlenecek etkinlik 15.00'de başlayacak. Hande Kazanova burçlar, aşklar ve ilişkilerin yanı sıra 2020 yılının astrolojik analizi de yapılacak. 2020 yılına dair merak ettiklerinizi sormak, burç analizlerini incelemek ve Hande Kazanova ile sohbete katılmak için tüm astroloji meraklılarına açık olan programa tüm Denizlililer davet edildi. - DENİZLİ

Hande Kazanova, Burçlar, Denizli, Çamlık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:18   Rektörün kızını dolandırmaktan yargılanan üniversite çalışanı beraat etti - Haber
13:18   Bursa sezonun geç açıldığı uludağ'da, kar mutluluğu - Haber
13:18   Konya 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence, ağabeyine dayak iddiası - Haber
13:18   Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Haber
13:14   25 Aralık Kurtuluş Bayramı kutlandı - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:22   Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
26.12.2019 13:23:40