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Hande Kazanova'yla 2020 burç yorumları Forum Aydın'da

Yeni yılda da ziyaretçilerine pek çok sürpriz hazırlayan Forum Aydın, bu kez Hande Kazanova'yı ağırlayacak.

30.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:43 Hande Kazanova'yla 2020 burç yorumları Forum Aydın'da
Yeni yılda da ziyaretçilerine pek çok sürpriz hazırlayan Forum , bu kez Hande Kazanova'yı ağırlayacak.

2020 yılı burç yorumlarını, her burca özel analizleri ve yeni yıla özel astrolojik tüyoları Kazanova'dan dinlemek isteyen herkes, 5 Ocak'ta Forum Aydın'a davet edildi. Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, yeni yılda burcuna özel tüyoları dinlemek isteyen herkesi, 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 15.00'da başlayacak olan Hande Kazanova söyleşisine davet ediyor. Zeytin Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte astrolojinin ünlü ismi Hande Kazanova, 2020'de burçları bekleyen gelişmeleri Forum Aydın ziyaretçileriyle paylaşacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak. - AYDIN

Hande Kazanova, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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