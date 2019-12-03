Hande Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile tartışması gündem oldu

Hande Sarıoğlu hangi takımlı? Moderatörlüğünü üstlendiği spor programında gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelttiği soru sonrası yaşanan polemik nedeniyle adından söz ettiren Hande Sarıoğlu kaç yaşında? Hande Sarıoğlu hayatı, biyografisi, eşi ve daha fazlası haberimizde…

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Başarılı ekran yüzü Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü.

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu'nun oynadığı "Aşk-ı Memnu" dizisinde konuk oyuncu olarak bulundu. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. 2011 yılında "Pasaport" Adlı yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Ardından Fox TV'de "Kaç Para Kaç" programını çekti. 2016 yılında da TV8'de başlayan, sunuculuğunu yaptığı "Böyle Çok Daha Güzelsin" adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı.

2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019'dan itibaren Habertürk ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkıyor. Galatasaraylı olan sunucu, başak burcu ve 1.72 boyundadır.