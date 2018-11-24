Hande Subaşı Hız Kesmeden Devam Ediyor

Her cuma gerçekleştireceği konser serisinin dördüncüsünde de muhteşem bir performansa imza atarak İstanbul sahnelerinde emin adımlar ile yoluna devam eden Subaşı,"40 yıllık sarkıcı gibi vallahi helal olsun sana"dedirtti. Mekanı dolduran dinleyicilerini "İki Gözüm" şarkısı ile selamladı. Hande Subaşı, dillere dolanan duygusal parçaları peş peşe seslendirerek mekanı dolduran sevenlerini adeta mest etti.

Üç saat kaldığı Louie sahnesinde adeta soluksuz bir performansa imza atan şarkıcı, konserinin son yarım saatini de hareketli şarkılara ayırdı. Seslendirdiği türküler ile müzikseverleri coşturan Subaşı, alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.