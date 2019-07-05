05.07.2019 02:30
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Hande Yener Bursa'da konser verdi

Hande Yener Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde, pop müziğin önde gelen isimlerinden Hande Yener sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde, pop müziğin önde gelen isimlerinden Hande Yener sahne aldı.

Reşat Oyal Kültür Parkı'nda bulunan Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Yener, konserde ilk ve son albümlerinden oluşan geniş ve renkli bir repertuvara yer verdi.
Hareketli şarkıların ön planda tutulduğu gecede Yener ve eşlik eden dans grubu, performanslarıyla müzikseverlerden tam not aldı.
Yener, "Naber", "Kırmızı", "İki Deli" ve "Bodrum" gibi şarkılarını, vatandaşlarla seslendirdi.
Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Yener, uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: AA
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