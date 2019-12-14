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Hande Yener, göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, Instagram hesabından yaptığı göğüs dekolteli paylaşımıyla adeta nefes kesti.

14.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:10

Son dönemde "Pop müziği öldü" açıklamasıyla gündem olan başarılı şarkıcı Hande Yener, hesabından yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri üzerinde topladı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında güzelliğiyle büyüleyen Hande Yener, "KORKARIM, GELSEN DE TANIŞMAK İMKANSIZ..! ÖYLE ÇOK BEKLENDİK, ZAMAN İNSAFSIZ......." ifadelerini kullanırken, paylaşım takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Hande Yener'in söz konusu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

"RAP POP MÜZİĞİNİ BİTİRDİ"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Misha ile City's AVM'den çıkarken görüntülenen Hande Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müzik dünyası karışmış durumda. Rap, popu yedi ama rap'te de çok iyi bir şey yok. Şu anda ortada dinlenecek bir müzik yok. Benim albümümle pop müzikte yeni bir atılım olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Hande Yener, göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti

Hande Yener, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
TAN GÜRKAN:ben söz yazarıyım baktı beste yapamıyorum nasıl gündeme gelebilirim
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