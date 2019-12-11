Haberler » Politika » Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi - Haberler

Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi

Balkanlarda Miloşeviç rejimi tarafından işlenen soykırımları inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke, Kosova'da "istenmeyen kişi" ilan edildi.

11.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:24
Balkanlarda Miloşeviç rejimi tarafından işlenen soykırımları inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke, 'da "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen soykırım inkarcısı yazar Peter Handke'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi. Bakan Pacolli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Peter Handke'yi Kosova'da "person non grata" ilan ettiklerini belirterek, suçların inkarı ile suçluların desteklenmesinin korkunç bir suç olduğunu hatırlattı.

Pacolli, Kosova'da Sırp güçlerinin katliamlarını kanıtlayan 10 kadar dosyayı Kosova Özel Savcılığına takdim ettiklerini açıklayarak, Kosova'da suç işleyen Sırpların yüzde 95'inin serbest dolaştığına dikkat çekti.

Kosova Nobel törenini boykot eden ülkeler arasında yer aldı. - PRİŞTİNE
Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi

Peter Handke, Kosova, Politika

Kaynak: İHA


Politika

Son Dakika Haberleri

20:17 Kesik başlı ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Haberler
20:16 İlik nakli olan kişinin sadece kanındaki değil spermindeki DNA da değişti - Haberler
20:16 ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını onayladı - Haberler
20:12 Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi - Haberler
20:12 Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
19:48 İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı - Haberler
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Haberler
18:39 Zonguldak'ta büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi - Haberler
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Haberler
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Haberler
11.12.2019 20:51:33