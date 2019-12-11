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Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi

Balkanlarda Miloşeviç rejimi tarafından işlenen soykırımları inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke, Kosova'da "istenmeyen kişi" ilan edildi.

11.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:20Handke, Kosova'da istenmeyen kişi ilan edildi
Balkanlarda Miloşeviç rejimi tarafından işlenen soykırımları inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke, 'da "istenmeyen kişi" ilan edildi.
Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen soykırım inkarcısı yazar Peter Handke'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi. Bakan Pacolli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Peter Handke'yi Kosova'da "person non grata" ilan ettiklerini belirterek, suçların inkarı ile suçluların desteklenmesinin korkunç bir suç olduğunu hatırlattı.
Pacolli, Kosova'da Sırp güçlerinin katliamlarını kanıtlayan 10 kadar dosyayı Kosova Özel Savcılığına takdim ettiklerini açıklayarak, Kosova'da suç işleyen Sırpların yüzde 95'inin serbest dolaştığına dikkat çekti.
Kosova Nobel törenini boykot eden ülkeler arasında yer aldı.
(İHA)

Peter Handke, Kosova, Güncel

Kaynak: İHA

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