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Hane içi hızlı tüketim ürünleri satın alımında içecek ürünleri dikkat çekti

Türkiye'de Covid-19 Vaka açıklaması yapıldıktan sonraki 3. Haftada (25-31 Mart) hanelerin satın aldığı hızlı tüketim ürünleri harcamalarında şu değişiklikler görüldü:

03.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:21
Hane içi hızlı tüketim ürünleri satın alımında içecek ürünleri dikkat çekti

Ipsos 'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik konuyla ilgili şu değerlendirmeleri iletti: "10 Mart tarihinde "Türkiye'de Koronavirüsü tespit edilmiştir" açıklamasından sonraki ilk hafta hanelerin alışveriş davranışlarında ilk tepki olarak stoklamayı net bir şekilde gözlemlemiştik. İkinci haftada (18-24 Mart); hanelerin alışveriş sepetlerinde en çok artış gösteren kategorilerin farklılaştığını ve en çok artış gösteren kategorilerin atıştırmalık ürünler olduğunu görmüştük. 3. haftaya geldiğimizde ise tüketicilerin hane içi tüketim davranışlarında farklılıkların devam ettiğini görüyoruz. Bu hassas dönemde tüketici ve insan davranışlarının ve karar verme süreçlerinin değişiklik gösterdiği aşikar. Biz Ipsos olarak bu değişiklikleri araştırmalarımızla gün ışığına çıkarmaya devam edeceğiz."

3 HAFTA BOYUNCA HER HAFTA ARTARAK BÜYÜME GÖSTEREN TEK ÜRÜN MAYA OLDU.

Covid-19 salgınına yönelik hanelerdeki tüketim açısından ilk tepki olarak Kolonya, Sirke, Makarna, Bakliyat vb kategorilerde artışlar görülmüştü. Bu kategorilerin sonraki iki haftadaki seyrine bakıldığında; MAYA kategorisinin büyümesinin her hafta artarak devam ettiği görüldü. Türkiye'de haneler son 3 haftada her hafta artış göstererek maya satın aldı. Eve kapanmanın etkisiyle poğaça, ekmek vb hamur işlerinin evde yapılmaya başlanmasının etkisi söz konusu olabileceği iletildi. İlk hafta kolonyada görülen satın alım artışı diğer haftalarda aynı oranda devam etmedi.

KEK, SÜT, ÇİKOLATA KAPLAMA, PEYNİR VE MAKARNA

Ipsos Hane Tüketim Paneli'ne göre; Türkiye'de hanelerin hızlı tüketim ürünleri satın alımlarında en yüksek sayıda tercih ettiği 5 kategori sıralaması ise değişmedi, bu kategoriler «Bisküvi & Kek, Süt, Çikolata Kaplama, Peynir ve Makarna». Bu kategorilerde kayıt sayısı artışı ilk tepkiye göre daha yüksek oranda artış gösterdi. Sadece Makarna artış oranı 3. haftada daha düşük kaldı. Çünkü Makarna ilk hafta stoklamanın en yüksek olduğu kategoriydi.

EVE SİPARİŞ 3. HAFTADA %38'E YÜKSELDİ

Ipsos Ev Dışı Yeme & İçme Paneli sonuçlarına göre ise; Restoran ve kafelerin sadece sipariş ve Gel-Al ile hizmet vermesinin etkisi ile eve sipariş oranı ve gel al oranı arttı.Eve siparişte en yüksek artış pide, pizza ve kebap/ döner ürünlerinde, gel -al da ise simit, poğaça, döner ve çiğ köfte artış gösterdi. Eve sipariş ilk hafta toplam siparişlerin içerisinde %13 paya sahipken son hafta bu oran %38'e yükseldi"…

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ipsos, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hane içi hızlı tüketim ürünleri satın alımında içecek ürünleri dikkat çekti - Haberler

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