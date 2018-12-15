Hangi Cilt Tedavisi Size Uygun?

"Evet pek çok kişi popüler uygulamaları denemeyi seviyor ve vadettikleri çözümleri özellikle bir arkadaşı da yaptırdıysa, gözü kapalı bir şekilde teslim oluyor.

Doktora gitme sebebimiz bir şikayetle olmalı, sorunu söylersiniz ve doktorunuz sizi muayene ettikten sonra tedavi yöntemini belirler. Bir arkadaşınıza fayda sağlayan herhangi bir uygulama size iyi gelmeyebilir. Cilt tedavilerinde muayene ve cilt analizini bir profesyonelin yapması şarttır. Gözaltı morluğu olmamasına rağmen bir arkadaşı çok memnun kaldığı için talep eden çok fazla insanla karşılaşıyorum. Doğru olan, hastayı doğru yönlendirmektir. Lütfen neye ihtiyacınız olduğunu değil, ne istediğinizi ve sorununuzun tam olarak ne olduğunu bilerek, doktorunuza ifade edin. O sizin için en doğru uygulamayı seçecek ve uygulamayı yapacaktır. Herkesin cildi benzersizdir, birbirine benzemez, yaş, nerede ikamet edildiği, aile öyküsü sigara kullanımı ve hatta beslenme alışkanlıkları dahi irdelenmelidir."