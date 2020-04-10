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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan şehirler! Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek, ne zaman başladı, ne zaman bitecek?

Koronavirüsle mücadele kapsamında geniş kapsamlı tedbirler alan resmi makamlar, belirli illerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi. Peki, Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek, ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Hangi illerde sokağa çıkma var? İşte sokağa çıkma yasağı detayları…

10.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:43
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan şehirler! Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek, ne zaman başladı, ne zaman bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de ölümlere ve sağlık sorunlarına neden oldu. Sosyal hayat üzerinde de olumsuz etkilere yol açan corona virüsle mücadele için resmi makamlar bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar hangi illerde sokağa çıkma var? Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek, ne zaman başladı, ne zaman bitecek gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. İşte sokağa çıkmanın yasak olduğu iller:

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sokağa çıkma yasağı 10 Nisan gece 24.00'te başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağı 12 Nisan, gece 24.00'te son bulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma yasağı 2 gün boyunca geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FIRINLAR AÇIK MI, ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi. Gönderilen genelgede, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak. 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

Etiketler: Koronavirüs, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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Yorumlar (1)
MUSTAFA:Kapmıyacaksa da şimdi kapacak millet dışarısı mahşer yeri gibi hiç bir önnem yok mesafe yok bu saatten sonra herkez şüpeli
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