Haber, Son Dakika, Haberler

Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından normalleşme planını paylaştı. Erdoğan'ın madde madde açıkladığı normalleşme planında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla gibi 7 il için seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.

04.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin "normalleşme planını" açıkladı. 24 ilde seyahat kısıtlamasının devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz" dedi.

HANGİ İLLERE SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya seyahat kısıtlamasının kalktığını belirttiği açıklamasında, "Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır." dedi.

SEYAHAT YASAĞININ DEVAM EDECEĞİ 24 İL

Seyahat yasağı; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanmaya devam edecek.

Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan’ın duyurduğu 7 il
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Erzurum, Aydın, Güncel, Haber

İlgili Haberler

Türkiye’de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritasıTürkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran’da, LGS sınavı 20 Haziran’da yapılacakSon Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
4 Mayıs Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!4 Mayıs Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Sağlık Bakanlığı, İngiltere’ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haberler
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Kenya’da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü Haberler
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Haberler
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım Haberler
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Haberler››Güncel››Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:14: Balık tutarken suya düşüp kaybolan kuzenler, ölü bulundu (2)- Yeniden) - Haber 20:14: Konya Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere destek - Haber 20:12: Almanya Akdeniz'deki "İrini" operasyonuna asker gönderecek - Haber 20:12: İngiltere hükümeti: Türk hükümeti bu süreçte bize çok yardımcı oldu. - Haber 20:06: Evden çıkamayan Feriştah nineyi, annesinin mezarını ziyarete jandarma götürdü - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:21: Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi - Haber 14:00: Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti - Haber 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler