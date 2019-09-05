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Hangi Kadın

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

05.09.2019 09:39
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
"Hangi Kadın"
Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil, Guillaume Gouix, Charles Berling ve Francis Leplay'in oynadığı "Hangi Kadın" adlı filmin yönetmenliğini Safy Nebbou yaptı.
Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan film, sosyal medya çılgınlığının ve sanal dünya algılarının gerçek hayatı nasıl etkilediğine gençler değil farklı bir yaş grubu üzerinden bakıyor.
Komedi ve dram karışımı yapımın hikayesi, filmin kahramanı 50 yaşındaki iki çocuklu akademisyen bir kadının, genç sevgilisini sosyal medya üzerinden gözetlemek amacıyla sahte bir hesap açmasıyla başlıyor.
Hangi Kadın

Juliette Binoche, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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