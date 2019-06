Hangi Kadın Filmi

Hangi Kadın Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

50 yaşında, iki çocuk annesi ve akademisyen olan Claire, kendisinden genç olan sevgilisi tarafından terk edilir. Ayrıldığı sevgilisini Jo’yu sosyal medya üzerinden takip etmek isteyen Claire, sahte bir Facebook profili oluşturmaya karar verir. 24 yaşında, sarışın, genç ve güzel bir kadın fotoğrafı ile yeni bir hesap oluşturan Claire, sosyal medyada Clara Antunés kimliğine bürünür. Claire, yarattığı bu kurgusal karakter ile Jo’ya ulaşmak için onun yakın arkadaşı Alex’e arkadaşlık isteği gönderir. Alex’in teklifi kabul etmesiyle ikisi arasında başlayan sohbet, bir süre sonra ikisinin arasında beklenmedik bir bağın oluşmasına neden olur. Alex’in sanal ortamda konuştuğu 24 yaşındaki kadınla tanışmak istemesi ise işlerin karışmasına neden olur. Alex ile konuşmaya kendisini kaptıran ve bir süre sonra duygularının önüne geçemeyen Claire, kendisini içinden çıkılması zor bir durumun içine sokar. Sanal bir dünyada gerçek bir aşkın içine düşen Claire, zor bir karar vermek zorunda kalır.Safy NebbouSafy Nebbou, Camille Laurens, Julie Peyr Nicole Garcia , François Civil, Marie-Ange Casta, Guillaume Gouix, Charles Berling, Jules Houplain, Jules Gauzelin, Francis Leplay, Pierre Giraud, Sonia Mohammed Cherif, François Genty, Claude Perron, Noémie Kirscher-PerrelDramaCelle que vous croyez (Who You Think I Am)Diaphana Films2019 Fransa , BelçikaFransızca101 dk.Başka Sinema06.09.2019