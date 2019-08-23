Hangi kahve hangi bardakta içilir? The Mill Coffee sizler için yanıtladı

Kahve üreticisi The Mill Coffee, kahve içerken ve sunulurken doğru bilinen yanlışları sizler için cevapladı. Sosyal hayatımızda sıkça tükettiğimiz kahveleri doğru bardakta içiyor muyuz?

FİLTRE KAHVE BARDAĞI

Filtre kahve bardağının en önemli işlevi sıcak tutacak olmasıdır. Kupanızı ağzına kadar doldurursanız daha yavaş soğuyacaktır, bunu unutmayın. Ağzına kadar doldurulmuş bir fincanın kahvenize nasıl bir tat vereceğine inanamazsınız. Genel olarak mug filtre kahve için oldukça uygundur. İngiltere'de genel olarak filtre kahve, uzun kaşıklı cam bardaklarda servis edilir. İçen kişinin bardağın dibindeki şekerin çözülüp çözülmediğini görebilmesi için tasarlandığı düşünülür.

LATTE BARDAĞI

Boyut önemli! Latte büyük bir içecek olduğu için büyük bir fincana ihtiyacın olacak. Filtre kahve bardağındaki kurallar burada da geçerlidir. Ancak latte köpüklü olacağı için boş kısım kalmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Boş kalan kısım olsa bile köpükle doldurulmalıdır. Uzun, cam bardaklar latte bardağı olarak kullanılır.

CAPPUCCINO

Cappuccino ölçüsü sabit bir boyuta sahiptir. Armut şeklindeki 6 onsluk bir fincan kullanılır. Küçük fincanın taban çapı köpüklü sütten önce dökülen espressoyu, kabın eğimine akmasını sağlar, böylece işlemde "kötü" kabarcıklar oluşmaz. Tıpkı latte gibi, cappuccino bardağı da sonuna kadar doldurmalıdır. Daha güzel bir sunum için bir fincan tabağı ile gelebilir.

ESPRESSO

Espresso, cappuccinonun kuzeni olarak bilinir.Her zaman sabit bir boyutta gelir ve koni şeklinde bir cam kullanılır, böylece kahve eğimli kenarından akar ve kabarcık oluşturmaz. Espresso bardağı tamamen doldurulmalıdır. Espresso shot olarak bilinir. Çok yoğun ve sert bir kahve olduğu için küçük bardaklarda küçük miktarda servis edilir.

TÜRK KAHVESİ

Birisi gelenek mi dedi? Geleneksel Türk kahvesi "fincan" adı verilen küçük bir bardakta içilir. Türk kupalarının en önemli özelliği tasarımlarıdır. Kahve fincanı tam doldurulmalı ve gerçek bir sunum için kesinlikle uygun bir fincanla birlikte gelmelidir.