Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Osman Zolan
, hangi partiden, siyasi görüşten olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm Denizli'yi kucaklayacaklarını ifade ederek, "Denizli bizim sevdamız. Makamlar gelip geçicidir. Esas olan iz bırakmaktır, eser bırakmaktır, gönüllerde kalmaktır." dedi.
Zolan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisi tarafından yeniden Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanması dolayısıyla AK Parti Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisini bu göreve seçen Denizlilere, bu görevi tekrar layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a, birlikte Denizli'ye hizmet ettiği Nihat Zeybekci
ile milletvekilleri, teşkilat ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.
Belediye başkanlığında aldıkları emaneti, en üst seviyede hizmet için gece gündüz çalışarak sahip çıkmaya gayret ettiklerini ve 31 Mart 2019'da yeniden milletin iradesine başvuracaklarını ifade eden Zolan, şunları söyledi:
"Demokrasinin vazgeçilmezi, olmazsa olmazı ve en güzeli millete gitmektir çünkü bu ülke, bu şehir, milletimize aittir, halkımıza aittir. Biz onların emanetini taşıyoruz, onların vermiş olduğu görevi en iyi şekilde, sorunlarını en iyi şekilde, en hızlı şekilde çözmek için gayret sarf ediyoruz, güvenlerine layık olmak için birlikte koşturuyoruz. İşte yeni bir demokrasi bayramı önümüzde. O bayramı inşallah hep beraber doyasıya yaşayacağız, 31 Mart 2019'da halkımızla birlikte her zaman olduğu gibi kol kola, kucaklaşarak o güzelliği yaşayacağız."
"Bugün 'Bismillah' diyoruz"
Zolan, hangi partiden, siyasi görüşten olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın, mensubiyetine, cinsiyetine bakmaksızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm Denizli'yi kucaklayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Herkesi kardeş, yoldaş bilerek hizmet destanlarını yazmak için 31 Mart'ta tekrar milletimizden destek ve onay noktasında çalışmalarımız olacak. Denizli ile ilgili daha hayallerimiz, hedeflerimiz var. Denizli bizim sevdamız. Makamlar gelip geçicidir. Esas olan iz bırakmaktır, eser bırakmaktır, gönüllerde kalmaktır. Biz makamların en güzelinde, milletimizin gönlünde yer alma noktasında birçok güzellikler yapacağız. Bugün 'Bismillah' diyoruz. İlk adımı, başlangıcımızı mensubu olmaktan dolayı gurur ve onur duyduğum partimizde atıyoruz."
İl Başkanı Filiz
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ise Osman Zolan'ı yeniden AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasından dolayı tebrik ederek, "Başarıların devamını dilerim. Başkanımızın şehrimizdeki güzelliklerin altına imza atmaya devam edeceğine inancımız tamdır." dedi.
Denizli'de belediyecilik konusunda Türkiye
'ye örnek çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Filiz, şunları kaydetti:
"Adeta destanlar yazan önceki dönem Ekonomi
Bakanımız Nihat Zeybekci ile başlayan bu kutlu hizmet davasında 2011 yılında bayrağı devralan ve aynı zihniyetle hizmetlere devam eden Osman Zolan Başkanımız, köklü çözümler ve asırlık yatırımlarla şehrimizin güzelliğine güzellikler katmıştır. 2023 hedeflerine koşar adım giden ülkemize yakışır bir şehir olma yolunda önemli yol kat eden Denizlimiz, Osman Zolan Başkanımız ile kaldığı yerden emin adımlarla daha güçlü yürüyecektir. Allah utandırmasın, Allah çıktığı ve büyük bir başarı ile götürdüğü bu yolda yar ve yardımcısı olsun."
Toplantıya, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök
, ilçe belediye başkanları, AK Parti Denizli il ve ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları ile parti mensupları katıldı.
Nihat Zeybekci,Osman Zolan,Denizli
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:04