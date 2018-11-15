Probiyotik ve Prebiyotikler Gücünüzü Artırın!

Sağlıklı bir sindirim sistemi, bir yaşamın en önemli koşullarından birisidir. Sindirim ünitesi sağlıklı çalışmanın en önemli etken olduğu bağırsaklarımızda yaşayan flora bakterileridir.

Sağlıklı bir sindirim sistemi, bir yaşamın en önemli koşullarından birisidir. Sindirim ünitesi sağlıklı çalışmanın en önemli etken olduğu bağırsaklarımızda yaşayan flora bakterileridir.

PROBİYOTİKLERİN VÜCUDUMUZA 5 ÖNEMLİ ETKİSİ!

Vücudu hastalıklardan korur ve bağışıklık içerisinde sağlamlaştırmak yardımcı olurlar.

Kanseri önleyici ve tedavi edici etkiler vardır.

İshal, mide rahatsızlığı, şişkinlik, gaz, hazlaplık gibi konularda önlemeye yardımcı olur.

Yiyeceklerin vitamin ve mineral emilimini artırırlar.

Kilo vermenize yardımcı olur.

Hangi Probiyotik Kaynak Ne Kadar Tüketilmeli?

Peynir:

Sofralarımızda yer alan kısımların bulunduğu alandaki mikroorganizmaların en iyi probiyotik kaynağıdır. O kadar da probiyotikten faydalanmadığınızı gösterir.

Kefir:

Hep söylenir belki de ilk tercihtir, probiyotik devreye kefir. Tüketim sıklığı ve miktarıyla haftada 3 defa ikindi ara öğününüze alacağınız ev yapımı organik kefir, bağırsak floranızı güncel tutup sizi hastalıklardan koruma da büyük etkiye sahip olacaktır.

Nar Ekşisi:

Konumuz probiyotik ise, organik ev yapımı nar ekşisi de yerini almalı bu listede. Lakin bu noktada dikkatle hazırlanmış bir şey hazır satılara pazar raflarını süsleyen nar ekşileri içeriği ile el yapımı nar ekşisi ile ayrılacak.

Elma Sirkesi:

Onun derde deva niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz, elma sirkesi, probiyotik açısından değerlendirilebilecek nadide besinler bulunmaktadır. Elma sirkesi, fermantasyon işlemi için bir çok mikroorganizmaya sahiptir. Akşam yemeğinden sonra uyumadan 2 saat kadar önce 1 bardak ılık suya katılmış 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, hem bağırsak sağlığımızı koruma da hem de insülin dirence tedavi etmek başarıya taşıyacak etkilere sahiptir.