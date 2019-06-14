Hangi şarkılar Türkiye'de 2019 yazına damga vurmaya aday?

. Kimileri de balkonlarını, bahçelerini çoktan yaza göre dizayn etti. Yaz boyunca yollarda olanlar, plajları dolduranlar ya da sakin bir köşede huzur arayanlar için elbette en vazgeçilmez olan müzik! Spotify, tatil planları arasında ihtiyaç listesinin belki de en başında gelen 2019 Yaz Hitleri çalma listesini müzikseverler için oluşturdu. Üstelik bu çalma listesi Türkiye'ye özel ve Türkiye'de 2019 yazına damga vurmaya aday şarkıları da kapsıyor.
Yazın hitleri olmaya aday şarkılar arasında Türk pop dünyasının en çok dinlenen genç isimlerinden Aleyna Tilki'den "Nasılsın Aşkta?" ve Merve Özbey'den "Tebrikler" ve Ersay Üner'den "Nokta" gibi şarkılar yer alıyor. Feride Hilal Akın'dan "Yok Yok" ve Billie Eilish'ten "bad guy" da bu yazın iddialı şarkıları arasında. Spotify'ın Türkiye'deki müzikseverler için hazırladığı 2019 Yaz Hitleri hemen göz atabilir, yaza damgasını vuracak şarkılar için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz.
2019'da Türkiye'de Yaza Damga Vurmaya Aday Şarkılar*:
Aleyna Tilki - Nasılsın Aşkta
Billie Eilish - bad guy
Ezhel - Felaket
Feride Hilal Akın - Yok Yok
Merve Özbey - Tebrikler
Mabel - Don't Call Me UpErsay Üner - Nokta
Ziynet Sali - Bana da Söyle
Ed Sheeran, Justin Bieber - I Don't Care
Lil Nas x - Old Town Road (Remix)
Simge - Aşkın Olayım
Buray - Kabahat Bende
BLACKPINK - Kill This Love
Ben Fero - Demet Akalın
Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump - Summer Days
Ofenbach - Rock It
Murat Dalkılıç - Son Liman
Dynoro & Ina Wroldsen - Obsessed
Emrah Karaduman, Çağla - Ara Beni
Jonas Brothers – Sucker