14.06.2019 13:55
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Hangi şarkılar Türkiye'de 2019 yazına damga vurmaya aday?

Hangi şarkılar Türkiye

Yaz başladı. Yazla beraber, deniz, kum, güneş keyfinden kamp maceralarına ve yollarda yepyeni keşif hayallerine kadar herkesi ayrı heyecanlar da sardı

. Kimileri de balkonlarını, bahçelerini çoktan yaza göre dizayn etti. Yaz boyunca yollarda olanlar, plajları dolduranlar ya da sakin bir köşede huzur arayanlar için elbette en vazgeçilmez olan müzik! Spotify, tatil planları arasında ihtiyaç listesinin belki de en başında gelen 2019 Yaz Hitleri çalma listesini müzikseverler için oluşturdu. Üstelik bu çalma listesi Türkiye'ye özel ve Türkiye'de 2019 yazına damga vurmaya aday şarkıları da kapsıyor.

Yazın hitleri olmaya aday şarkılar arasında Türk pop dünyasının en çok dinlenen genç isimlerinden Aleyna Tilki'den "Nasılsın Aşkta?" ve Merve Özbey'den "Tebrikler" ve Ersay Üner'den "Nokta" gibi şarkılar yer alıyor. Feride Hilal Akın'dan "Yok Yok" ve Billie Eilish'ten "bad guy" da bu yazın iddialı şarkıları arasında. Spotify'ın Türkiye'deki müzikseverler için hazırladığı 2019 Yaz Hitleri hemen göz atabilir, yaza damgasını vuracak şarkılar için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz.

2019'da Türkiye'de Yaza Damga Vurmaya Aday Şarkılar*:

Aleyna Tilki - Nasılsın Aşkta

Billie Eilish - bad guy

Ezhel - Felaket

Feride Hilal Akın - Yok Yok

Merve Özbey - Tebrikler

Mabel - Don't Call Me UpErsay Üner - Nokta

Ziynet Sali - Bana da Söyle

Ed Sheeran, Justin Bieber - I Don't Care

Lil Nas x - Old Town Road (Remix)

Simge - Aşkın Olayım

Buray - Kabahat Bende

BLACKPINK - Kill This Love

Ben Fero - Demet Akalın

Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump - Summer Days

Ofenbach - Rock It

Murat Dalkılıç - Son Liman

Dynoro & Ina Wroldsen - Obsessed

Emrah Karaduman, Çağla - Ara Beni

Jonas Brothers – Sucker

Kaynak: Bültenler
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