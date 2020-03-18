Hangi şirketlerin nakdi yüksek?

Her kriz döneminde nakde dönüş salgını da yaşanır. 'Nakit kraldır' lafı bir kez daha tüm piyasalara hakim olur. İşte öyle bir dönemden geçiyoruz ve nakdi kısa vadeli borçlarına göre yüksek olan şirketler de bugünlerin 'kral'ları.

Kaynak: Dunya.com