Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?
Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?
15.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:03
Koronavirüs (Covid-19) salgını özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde giderek yayılırken ülkeler vaka sayısını tespit etmek için testler yapıyor. Bazı ülkelerde test yaptırmak ücretli iken kimi ülkelerde ücretsiz. Bu durum test sayısının ülkeden ülkeye farklılık göstermesinin önemli etkenlerinden birisi.
Bugüne kadar hangi ülke kaç Covid-19 testi yaptı?
Business Insider'ın farklı kaynaklardan derlediği verilere göre en fazla Covid-19 testi yapılan ülke açık ara Çin. 113,5 milyon nüfusu olan Çin'in Guandong eyaletinde 320 bin test yapıldı. İkinci sırada 189 bin test ile Güney Kore yer alıyor. Bu ülkenin nüfusu ise 51,3 milyon.
Bugüne kadar hangi ülke kaç Covid-19 testi yaptı?
Business Insider'ın farklı kaynaklardan derlediği verilere göre en fazla Covid-19 testi yapılan ülke açık ara Çin. 113,5 milyon nüfusu olan Çin'in Guandong eyaletinde 320 bin test yapıldı. İkinci sırada 189 bin test ile Güney Kore yer alıyor. Bu ülkenin nüfusu ise 51,3 milyon.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avrupa, Dünya
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