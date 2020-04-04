Koronavirüs vakası ülkemiz dahil dünyanın pek çok ülkesinde görüldü. Çok sayıda ölüme neden corona virüs nedeniyle ülkeler sıkı tedbirler uygularken koornavirüs görülmeyen ülkeler bile sıkı tedbirler uygulamaya başladı. Peki, Hangi ülkelerde koronavirüs yok?Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler hangileri?

KORONAVİRÜS GÖRÜLMEYEN ÜLKELER HANGİLERİ

Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 bağımsız ülke var. Bugüne kadar 18 ülke, koronavirüs vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Bu ülkeler:

Güney Sudan

Komoros Adaları

Sao Tome ve Principe

Solomon Adaları

Tacikistan

Tonga

Türkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

Yemen

Kiribati

Kuzey Kore

Lesotho

Marshall Adaları

Mikronezya

Nauru

Palau

Samoa

VİRÜSÜN EN SON ULAŞACAĞI ÜLKE: NAURU

Dünyanın alan olarak Monaco'dan sonra en küçük, nüfus olarak da Tuvalu'dan sonra en küçük ülkesi olan Nauru, henüz hiç vaka görülmese de, olağanüstü hal ilan etmiş durumda. Her yıl ortalama 160 turistin geldiği 13 bin nüfuslu bu küçük ada ülkesinde tek bir hastane var, solunum cihazı yok ve sağlık çalışanlarının sayısı çok az. Ülkenin lideri Lionel Aingimea, BBC'ye, yurt dışından gelen uçuşların büyük oranda durdurulduğunu, her gelenin istisnasız 14 gün karantinaya alındığını anlattı.