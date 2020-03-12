"Hangisi Babası" Bu Kez Fethiye'yi Güldürdü
Menteşe Belediye Tiyatrosu, turnelerinin üçüncü ayağında Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezinde 'Hangisi Babası' isimli oyunlarını sahnelediler.
12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
Genel Sanat Yönetmenliğini Önder Çakır'ın yaptığı iki perdeden oluşan komedi türündeki oyun tiyatro severleri gülmekten kırdı geçirdi.
Ücretsiz olarak sahnelenen oyunu kahkahalar eşliğinde izleyen tiyatro severler gösteri sonunda Menteşe Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının sahne performanslarına onları uzun süre alkışlayarak teşekkür ettiler.
Menteşe Belediye Tiyatrosu, turne programı kapsamında "Hangisi Babası" isimli oyunu ile 17 Mart saat 20.00'de Kuşadası belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde, 23 Mart saat 20.00'de ise Denizli Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
Kaynak: Bültenler
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