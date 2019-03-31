Hani Kaymakamlığı'ndan 'Gözaltı' Açıklaması

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR'ın Hani Kaymakamlığı'nca ilçede seçim takibi yapan yabancıların gözaltına alındığına yönelik haberlerin asılsız olduğu açıklandı.Hani Kaymakamlığı'ndan ilçede yabancı heyetin gözaltına alındığıyla ilgili bazı medya organlarında haberler yayınlandığı belirtilerek, yazılı açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, ilçeye gelen yabancıların akreditasyonların olmaması nedeniyle sandık bölgesinden uzaklaştırıldığı, gözaltı işleminin yapılmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:"Birtakım basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Hani İlçemize İtalya'dan gelen gözlemci heyette yer aldığı söylenen kişilerin gözaltına alındığına dair iddialar yer almış olup, Hani İlçesinde oy kullanılan bir okulumuza yapılmakta olan seçimlerde gözlemci oldukları iddiasıyla 2 İtalyan vatandaşı ile 1 tercüman ve 1 avukat olmak üzere toplam 4 kişi gelmişlerdir. Yapılan kontrollerde herhangi bir uluslararası gözlemci akreditasyonlarının olmadığı, ayrıca sandık alanında yer alacak kanunda sayılı kişilerden olmaması nedenleriyle 298 sayılı Kanunun 81. ve 82. maddelerindeki düzenlemelere uygun olarak sandık çevresinden uzaklaştırılmışlardır. Daha sonra yapılan kimlik kontrollerin ardından ayrılmışlardır. Herhangi bir gözaltına alınma olayı bulunmamakla birlikte haberler gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." - Diyarbakır