Hani ve Lice İlçelerinde 15 Köy ile 22 Mezrada Başlatılan Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

04 Aralık 2018 Salı 09:30



04 Aralık 2018 Salı 09:30

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerinde bağlı 15 köy ile 22 mezrada terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan operasyondan dolayı ilan edilen sokağa çıkma yasağı operasyonun tamamlanmasının ardından kaldırıldı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları 02 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 03 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR