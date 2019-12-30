Hanife'den eşine Trabzonspor tepkisi: İki lafımızdan biri Trabzon

Zuhal Topal ve Esra Erol'un evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bir süredir fotoğrafçılığını yapan Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Hanife, Instagram hesabından paylaştığı hikayede eşine Trabzonspor yüzünden tepki gösterdi.

"EVLENDİK BİR KERE NE YAPALIM"

Hanife, eşine Instagram'a yeni yıl konseptli fotoğraf atmak istediğini söylerken, Kemal Ayvaz'dan istediği reaksiyonu alamadı. Hanife'nin "Olsun, evlendik bir kere ne yapalım" sözlerine Ayvaz, "Trabzonspor haberlerini okuyorum. Ünal Karaman gitmiş. Kafayı yiyorum şuan ağlayacağım." yanıtını verdi. Hanife de bunun üzerine "İki lafımızdan biri Trabzon" diyerek eşine tepki gösterdi.

HANİFE'NİN EŞİ, "NİKAH ANİ OLDU" DEMİŞTİ

Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik." demişti.