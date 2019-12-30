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Hanife'den eşine Trabzonspor tepkisi: İki lafımızdan biri Trabzon

Sosyal medya fenomeni Hanife Gürdal, eşinden istediği yanıtı alamayınca, "İki lafımızdan biri Trabzon. Olsun, evlendik bir kere ne yapalım" diyerek tepki gösterdi.

30.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:51

Zuhal Topal ve Esra Erol'un evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bir süredir fotoğrafçılığını yapan Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Hanife, Instagram hesabından paylaştığı hikayede eşine Trabzonspor yüzünden tepki gösterdi.

"EVLENDİK BİR KERE NE YAPALIM"

Hanife, eşine Instagram'a yeni yıl konseptli fotoğraf atmak istediğini söylerken, Kemal Ayvaz'dan istediği reaksiyonu alamadı. Hanife'nin "Olsun, evlendik bir kere ne yapalım" sözlerine Ayvaz, "Trabzonspor haberlerini okuyorum. Ünal Karaman gitmiş. Kafayı yiyorum şuan ağlayacağım." yanıtını verdi. Hanife de bunun üzerine "İki lafımızdan biri Trabzon" diyerek eşine tepki gösterdi.

HANİFE'NİN EŞİ, "NİKAH ANİ OLDU" DEMİŞTİ

Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik." demişti.

Hanife'den eşine Trabzonspor tepkisi: İki lafımızdan biri Trabzon

Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (11)
KOLOMBO: Yav akideş bıktık ya bu kadından yahu
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AZRAELS: Yaa bu kadını niye zorla ünlü yapmaya çalışıyolar anlamadım
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KADI-KÖYLÜ: Hanife gel seni Fenerbahçeli yapalım. bütün ''cin-con''lar çatlasın. . . .
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FERHAT: abi ben böyle 2 de bir yok foto , yok story atan kadını çekemem birakır geçerim bu nedir ya el benim hayatımımı görecek eski sevgilimde böyleydi 10 defa fotoğraf çektirir beğendğini atardı en son telefonu denize attim olan o oldu. hiç gelemem bide hele kaç bin takipçiye dicek evlendik bi kere indiririm yolun kenarnda geçerim valla
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KARADENİZLİ: bu avradın ireklamını bol yapan gazatacılar herhalde bu avradınan eyi samimi
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KOMİK ŞEY: :)))) =) insanimiz komik
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TÜRK: Ah bir konuşabilsen kim bilir neler diyeceksin ))) Türkçe ni düzelt
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METİN: reklamlaaaarrrr
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ADINIZI YAZINI: bu kadın bence, bir dizi kahramanı ve senaryoya göre oynuyor. .
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ORİJİNAL TÜRK: Kaybollll
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