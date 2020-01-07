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Hanife Gürdal, eşine çıplak fotoğraflarını gönderen kadınlara tepki gösterdi: Fotoğraflarınızı kocalarınıza atacağım

Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan Hanife Gürdal, Instagram hesabından eşine çıplak fotoğraflarını gönderen evli kadınları ifşa ederek fotoğrafları kocalarına göndermekle tehdit etti.

07.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:13

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, geçtiğimiz Aralık ayında bir süredir birlikte olduğu Kemal Ayvaz ile evlendi. Dün hesabından bir paylaşan Gürdal, hem eşine kendisini şikayet eden hem de çıplak fotoğraflarını yollayan evli kadınlara tepki gösterdi.

"KOCAMA KÜFÜR EDİP KARŞILIĞINI ALINCA BANA AĞLAMAYIN"

Eşine küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Hanife Gürdal, yayınladığı videosunda şunları söyledi:

"Özelden veya yorumdan şahsımıza, ailemize, kişilik haklarımıza ve namusumuza kadar küfür, hakaret edip de karşılığında küfür ve hakaret duyduğunuzda ağlamayın. Oyunu kurallarına göre oynayın. Bizim de ağzımız armut toplamıyor. Ben muhatap olmama taraftarıyım ama bir erkek gururuyla Kemal tabi ki de altında kalmaz. Gerekli mecralara başvurur, buna gerek duymadığı zamanda sizin seviyenize düşüp küfürlerinize ve hakaretlerinize aynı şekilde cevap verir. Sonra kalkıp da 'Kocan benim çoluğuma çocuğuma, karıma, kocama küfür etti' diyerek ağlamayın.

"REZİLSİNİZ, AŞAĞILIKSINIZ"

"Benim hakkımda olur olmaz şeyler söylerseniz benim kocam tabi ki sessiz kalmayacak. Siz bana küfür ve hakaret ederseniz Kemal de size eder. Küfür ettiyseniz küfürünüze küfürle karşılık verildiğinde ağlamayacaksınız. Tazminatlarınızdan geçineceğiz. Kemal de bundan sonra çalışmayacak ben de çalışmayacağım. O ettiğiniz küfürlerin tazminatlarıyla geçineceğiz. Bunun hakkında yeni kararlar çıktı alalen haklarımız savunuluyor. Yüzde 70 vererek avukatlarla çalışıyoruz. Hatta yüzde 100'ü avukatların olsun ben yeter ki sizin kıvrandığınızı göreyim. Rezilsiniz, aşağılıksınız. İyileri tenzi ediyorum."

"KARININ GEZMEDİĞİ, TOZMADIĞI KALMADI"

"Bu kadar dellenmemdeki sebep şu; bir kadın dini vecibelerini yerine getirmiş gibi görünüyor. Çoluğuyla çocuğuyla fotoğrafı var, kalkmış benim için 'Karının gezmediği tozmadığı kalmadı, sen de şöyle bir adamsın ki onu aldın' diyor benim kocama. Benim kocamda bunun karşılığında küfür edince bana ağlamayın. Beni ilgilendirmez, Kemal'le sizin aranızda kim kime ne yaparsa artık."

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI KOCANA ATACAĞIM"

"Bu yorumları yazanlar Kemal'a çıplak fotoğrafta atıyorlar. Senin oradan ailenle fotoğrafın var neden benim kocama çıplak fotoğraf atıyorsun? Neyse ki senin kocana o çıplak fotoğraflarını atmıyorum. Ben kocama güveniyorum zaten onunla bir problemim yok. Beni kocama şikayet ederken çıplak fotoğraflarını kocana atabileceğimi de düşün."

Hanife GürdalHanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal kiminle evlendi? Hanife Gürdal kimdir? Kemal Ayvaz kimdir?

Hanife Gürdal, eşine çıplak fotoğraflarını gönderen kadınlara tepki gösterdi: Fotoğraflarınızı kocalarınıza atacağım

Hanife Gürdal, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (14)
PAŞALI: Bunları haber yapmayın kendilerini ünlü sanıyorlar reziller sonradan görmeler.
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ORİJİNAL TÜRK: Sen ve kocan beş kuruş etmiyorsunuz. . . . .
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BAMBAM: kocasının tam yüzü görünen fotosu yok yandan tepeden vs o bile tahammül edemiyo buna . . yok yok şaşı bu heriffff
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JEAN RENO: aman dikkat et seninkileride kocana atmasınlar :)
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NEYY: Kendisi artema gibi açılıp kapanıyor, önce kendini düzeltsin.
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CEVAT KUALA: hanife çık hayatımızdan
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PAPAZ: Çık dışarı çıkkkkkkkkkkk :d
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YILDIZ: Kocan ne ki çıplak foto atsınlar yakışıklı birşey olsa bari tencere kapak misali
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YANİİ: resilsiniz derken aynaya bakmıyon herhal orda büyük bir rezil göreceksiniz
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ALPER: bu tur haber yapan gazetecilere cok agir hapis cezasi verilmeli. . . . hukumet sapik evlilik programlarini yasaklamada geciktin toplum ahlakinin bozulmasinda buyuk rolun oldu simdi en azindan bu tur sapikliklari engelleyin ulkede. . .
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