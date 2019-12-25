Hanife Gürdal, hamilelik iddialarını video paylaşarak tiye aldı

Zuhal Topal ve Esra Erol'un evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bir süredir fotoğrafçılığını yapan Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Apar topar evlendiği için hamile olduğu söylenen Gürdal, iddialar hakkında ilk kez konuştu.

"EVLİLİK BİZİM İÇİN DE ANİ OLDU"

Hanife Gürdal'ın eşi önceki gün arabada çektiği videoda "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim içinde çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız" demişti. Kemal Ayvaz'ın "Nikah ani oldu" sözleri ise akıllara Hanife'nin hamile olabileceğini getirdi.

"BİR HAMİLELİK VAKASI YÜZÜNDEN EVLENDİK"

Birkaç gündür hamile olduğu iddiaları ortaya atılan Hanife Gürdal, dün akşam Instagram hesabından video paylaşarak konu hakkında sessizliğini bozdu. Eşiyle yolda yürürken video paylaşan Gürdal, "Uzun zamandır konuşuyordunuz; evet haklısınız, bir hamilelik vakası yüzünden evlendik. Kemal hamile." diyerek iddiaları tiye aldı. Eşinin esprisine sinirlenen Ayvaz ise "Valla vuracağım ağzına" diyerek tepki gösterdi.