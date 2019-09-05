Gelin adayı Hanife Gürdal, havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Katıldığı izdivaç programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından havuza girdiği anların fotoğrafını yayımladı.

HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ

İzdivaç programındaki tavırlarından dolayı dikkat çeken, programdan sonra da paylaşımları ve yaptıklarıyla gündemdeki yerini koruyan Hanife Gürdal, radikal bir kararla başörtüsünü çıkarma kararı almıştı. Gelin adayı Hanife şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı havuz pozuyla adından söz ettirdi.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Gelin adayı Hanife'nin fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Hanife'nin fotoğrafını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu. Hanife'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Biz senin tesettürlü halini sevdik." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Çok güzel bir fotoğraf, çok güzelsin." dedi.