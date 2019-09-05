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Gelin adayı Hanife Gürdal, havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Katıldığı izdivaç programıyla adını duyuran daha sonra ise başını açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından havuz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Hanife'nin bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu.

05.09.2019 00:56

Katıldığı izdivaç programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından havuza girdiği anların fotoğrafını yayımladı.

HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ

İzdivaç programındaki tavırlarından dolayı dikkat çeken, programdan sonra da paylaşımları ve yaptıklarıyla gündemdeki yerini koruyan Hanife Gürdal, radikal bir kararla başörtüsünü çıkarma kararı almıştı. Gelin adayı Hanife şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı havuz pozuyla adından söz ettirdi.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Gelin adayı Hanife'nin fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Hanife'nin fotoğrafını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu. Hanife'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Biz senin tesettürlü halini sevdik." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Çok güzel bir fotoğraf, çok güzelsin." dedi.

Son paylaşımı ile olay olan Hanife Gürdal kimdir?Son paylaşımı ile olay olan Hanife Gürdal kimdir?

Gelin adayı Hanife Gürdal, havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Hanife Gürdal, Hanife, Magazin

YORUMLAR (116)
DÜRBÜNLÜ: Bu hanife tipleri akp’nin dindar nesline en güzel örnek teşkil ediyor.
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REF: Bunu takip edip buna para kazandıran gerzeklere yazıklar olsun
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GEREK YOK: BU KADIN KİM YA
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SU: BUNUN ADI KAPALI
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PATOZ: suyun içinden çekilmiş foto bekliyoruz. eller tetikte.
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SİTEM: seni ünlü yapan milletin zihniyetine tüküreyim
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VATANDAŞ: AYNEN KATILIYORUM SANA SİTEM ARKADAŞIM SAĞOLASIN
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-ÜÇ HİLAL -: Ait olduğun sosyal hayat zaten buydu. . Türban ve ahlaki değerleri, istismar ederek günlerce televizyonda milletin bu toplumsal değerleriyle alay ettiğini biliyorduk. Sen ve senin gibilerin kabahati yok, kabahat`; toplumsal değerlerimizi yıllardır ayaklar altında paspas yapan zihniyetlerindir. ALLAH (CC), sen ve senin gibileri ıslah etsin DE gelecek nesillerimiz; ahlak, namus, maneviyar. . vs. gibi şeylerin ne olduğunu daha iyi öğranir ve yaşar. . .
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BEKİR: allah razı olsun yaptığın açıklamalar için
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ŞENKAYALI: bu kadını nasıl önemli biri hale getirdiniz inanamıyorum güzellik yok tip yok karakter yok
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