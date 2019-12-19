Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal kiminle evlendi? Hanife Gürdal kimdir? Kemal Ayvaz kimdir?

Katıldığı evlilik programı ile fenomen olan ve adını duyuran Hanife Gürdal, ani bir kararla Kemal Ayvaz ile evlilik masasına oturdu. Yaşanan gelime sonrası Kemal Ayvaz'ın kim olduğu ve Kemal Ayvaz mesleği merak edilirken Kemal Ayvaz hayatı, Kemal Ayvaz biyografi ve Kemal ayvaz kimdir konuları merak edilir. İşte Kemal Ayvaz kimdir, Kemal Ayvaz biyografi, Kemal Ayvaz mesleği nedir?

KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Trabzonlu olan Kemal Ayvaz 1995 yılında doğmuştur. Mesleği fotoğrafçılık olan Kemal Ayvaz'ın Instagram hesabında ise 20 binden fazla takipçisi bulunuyor. Yaklaşık 30 bin takipçisi bulunuyor.

KEMAL AYVAZ MESLEĞİ, KEMAL AYVAZ NE İŞ YAPIYOR?

24 yaşında olan Kemal Ayvaz Kemal fotoğrafçıdır. Kemal Ayvaz aynı zamanda kendisini oyuncu ve traveler olarak tanımlıyor.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

1995 doğumlu olan Hanife Gürdal İzmir Torbalı'da dünyaya gelmiştir. Evlilik programı ile adını duyuran Hanife Gürdal 59 kg ve 164 boyundadır. Lise mezunu olan Hanife Gürdal sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta ve paylaşımlar yapmaktadır.