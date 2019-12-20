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Hanife Gürdal'ın eşinin "Nikah ani oldu" sözleri akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Bir süredir birlikte olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz önceki gün apar topar nikah masasına oturdu. Bugün bir video paylaşan Kemal Ayvaz'ın "Nikah bizim içinde ani oldu" demesi akıllara hamilelik iddialarını getirdi.

20.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:54

Katıldığı evlilik programlarıyla kısa sürede yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkarmasıyla gündem olan Gürdal, iki gün önce fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Ani evlilik kararıyla dikkatleri üzerine çeken çiftten Ayvaz'ın yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı.

"NİKAH BİZİM İÇİNDE ANİ OLDU" SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Hanife'nin eşiyle arabadan yayınladıkları videosunda "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim içinde çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız" dedi. Ayvaz'ın bahsetti ani nikah kararı ise akıllara Hanife'nin hamile olabileceği iddiasını getirdi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medya hesabından kuaför salonunda paylaşım yaparak gelin olduğunu duyuran Hanife Gürdal, eşiyle nikah sonrası bir fotoğrafını paylaşarak "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" dedi. Gürdal bu paylaşımın ardından sosyal medya hesabındaki adını "Hanife Gürdal Ayvaz" olarak değiştirdi.

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Hanife Gürdal'ın eşinin

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HABER YORUMLARI (19)
AZRAELS: Buneya kaç gündür hanife. kim ki bu zorla ünlü yaptılar kızı
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MARDINLI DEHO: BENDE SORUYORUM 3MBESIL BIZENEDE OZELSE DIZELSE INTERNETLERDE NE ISI VAR ?(EMBESIL)
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BİRSEN: poooof bu nasıl bir keko damat biraz adam gibi adam olun ya bu ne cıvıklıktır.
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BELHANDA: çatal iyimiş kapalıyken görememiştik
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ŞÜKRANNN: enis harikasınn , aynennnnnn. . . .
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HULK: HAZIRSANIZ SORUYORUM. Bİ ZE NE!
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MEMET33: MİLLETİN BÜTÜN DERDİ TASASI BİTTİ SIRA HANİFENİN UÇKURUNA GELDİ. BIRAKIN YA BU İŞLERİ. . .
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VATANDAŞ: Bu kadın bir proje.
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ENİS: Devleti göreve davet ediyorum. . Nerede aileden sorumlu bakan? Hanife halka malolmuş bir fenomen. Nasıl olur da bizlere sormadan hamile kalır? Bu bir ''beka sorunudur''. . . Konuyu görüşmek için meclisi toplantıya çağırmak lazım. Kaç gündür evliliklerini tartışmaktan halkımız helak oldu. Yazık, günah!
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ADINIZI YAZIN: adam aynı yılmaz morgüle benzemiyor mu
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