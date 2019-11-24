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Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Evlilik programıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü çıkarmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gürdal, bu sefer de mini elbisesiyle salıncağın üzerine çıkarak poz verdi.

24.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:05

Bir döneme damga vuran evlilik programlarının aranan ismi Gürdal, başörtüsünü çıkardıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gürdal son olarak mini elbiseli pozunu paylaştı.

KISA ELBİSESİYLE SALINCAĞIN ÜZERİNDE POZ VERDİ

Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle çektirdiği videoları paylaşan Gürdal, son olarak elbisesiyle salıncağın üzerine çıkarak poz verdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gürdal, bu pozlarını da "Bu salıncaklar, balonlar şahane şeyler bir de çiçekli elbise giyen kızlar" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Hanife Gürdal'ın fotoğrafını beğenenlerin yanı sıra birçok da tepki yorumu geldi. Gürdal'ın pozlarına "Amacı ne acaba iyice kendini çıplaklaştırıyor" ve "Baya bir açıldın" yorumları yapıldı.

Hanife, 25 gün önce de sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldığı anların videosunu yayınlamış ve yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Hanife Gürdal, sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldığı anların videosunu paylaştıHanife Gürdal, sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldığı anların videosunu paylaştı

Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Hanife Gürdal, Hanife, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
AVNİ:hadise çok güzelsine la
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HAKAN:Bu kişininin yerinde niye aleyna tilki yok diye zoruna giden kim var.
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KARAYAZLI:ulan bu ulkenin medyası kadar salak medya yok işleri güçleri boş işlerle uğraşmak ulan sizene kadının elbisesinden kadını saçlarından o kadar gerçekten haber yapılması gereken şeyler varken siz ha böyle boş işlerle uğarışıyorsunuz allah hepizi top etsin bu şekilde kadını tam unlu yaptınız bırakın herkes kendine yakışanı yapart sizene miletten
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X:şu kadının ünlü olması zoruma gidiyor. sapkının teki !!!!!
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