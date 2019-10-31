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Hanife Gürdal, sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldığı anların videosunu paylaştı

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, yeni sevgilisinin kucağına atlayıp sarıldığı anlarda video çektirdi. Gürdal, videoyu sosyal medya hesabından eğlenceli bir notla takipçileriyle paylaştı.

31.10.2019 07:29

Bir döneme damga vuran evlilik programlarına katılan ve geçtiğimiz aylarda başını açan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gürdal, son olarak sevgilisinin kucağına atladığı anların videosunu yayınladı.

SEVGİLİSİNE SARILDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Başını açtıktan sonra giydiği kıyafet ve verdiği pozlarıla adından söz ettiren Hanife, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Her pozuyla takipçilerinin tepkisini çeken Gürdal, fotoğraf çekimi için Trabzon'a gitti. Erkek arkadaşı ve fotoğrafçısıyla Trabzon'un farklı mekanlarında çekim yapan Gürdal, dün çekim için gittiği sahilde sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldı. Gürdal bu anları da "Şimdi hastanedeyiz çünkü kemikleri çatladı" notuyla takipçileriyle paylaştı.

"KENDİM İÇİN YARDIM TOPLUYORUM"

Trabzon'daki çekimlerden sonra takipçileriyle soru-cevap yapan Gürdal, bir kullanıcının 'Ne ile geçiniyorsun?' sorusuna "Ayda bir kendim için yardım topluyorum. Kızılay'dan falan kendime bağış istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Giyim tarzıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Hanife Gürdal, başını açmadan önce bir benzinlikte pompacı olarak çalışmıştı.

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Hanife Gürdal, sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldığı anların videosunu paylaştı

Hanife Gürdal, Hanife, Magazin


YORUMLAR (31)
AAAAAA:midem bulandı
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TALAT:İşi öğrendi ya bu ülkede bazı siyasileri örnek aldıysa gariban. .
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DOBRA:Ünlü ve zengin biriyle çıkmanın zeminini oluşturmaya çalışıyor. Şimdi beraber göründüğü erkek hanife için bir atlama tahtası,kendini tanıtma vesilesi.
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VALLA SIKILDIK SENİ GÖRMEKTEN:Yahu şu kim olduğu belli olmayan kadını haber yapıp durmayın lütfen. Şu suratı görmekten yeminle bıktım artık. Şu yorumu yazmakla bile belki de onun ekmeğine yağ sürüyorum ama dayanamadım artık. Güzelim memlekette o kadar olay vaka varken bu kadın bu haber sitesin de çıkmayı zerre hak ediyor mu soruyorum size?
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MEHDİ..:rezilligin son perdesi, millete eglence lazim. .
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ÖYLE ÖYLE:UÇAN BALİNA GELİYO ARKADAŞLAR DİKKAT EDİN
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YETER:şu kızı haber yapmaktan vazgeçin artık ya
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ABC:Valla artık ööööh geldi senden ya. Bi düş gündemden artık ya.
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SAFO:ya şunu ikide bir gündeme getirmek nedir ya nedir bu ya
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SMMM:oğlum çok çirkin lan
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