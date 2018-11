Hanife Nine 73 Yaşında İş Hayatına Atıldı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:16



MURAT ATASEVEN - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan ve eşinden öğrendiği arıcılığı meslek haline getiren 73 yaşındaki Hanife Korkmaz, eşinin de hayali olan bal ürünleri satış dükkanını açmayı başardı.Evlendiği zaman eşi Cemal Korkmaz'dan arıcılığı öğrenen Hanife Korkmaz, 2000 yılında eşinin vefat etmeden önce kendisine söylediği "Benden sonra mesleğe devam et." vasiyeti üzerine arıcılığı bırakmadı.Elden satış usulüyle yaklaşık 18 yıl satışa devam eden Korkmaz, elde ettiği geliri eşinin hayali olan iş yeri için biriktirdi. Korkmaz, ilçenin en işlek caddesine açtığı 40 metrekarelik iş yerinde 90 kovanından elde ettiği çiçek ve kestane balı, arı sütü, polen ve arı malzemelerini satmaya başladı.Hanife Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin hayali olan iş yeri açma fikrini hayata geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.Korkmaz, 1973 yılında evlendiğini, eşinin o yıllardan ölene kadar arıcılık yaptığını anlatarak, "Burayı eşimin ismiyle açmam eşimin hayaliydi. Ben de bunu gerçekleştirmek istedim. Hedefim vardı, çok şükür açtım. Ömrümün yettiği, gücümün gittiği kadar da devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.Arıcılığı eşinden öğrendiğini ve arıları çok sevdiğini kaydeden Korkmaz, şöyle devam etti:"Daha önce eşimle birlikte arıcılık yapıyorduk, 2000 yılına kadar devam ettik, o yıl eşim vefat etti. Eşim hayatını kaybettiğinde arılarımız yayladaydı. Ben bu işe devam ettim. Arılarımı yaylaya götürüyorum, orada ürettiğim balları burada satmaya çalışıyorum. Arılarıma ve balıma da güveniyorum. Arıları çok seviyorum, çocuk gibi severim onları. Bazıları arıdan korkuyorlar, ben korkmuyorum. Arılar bir ağacın üzerine oğul bıraktıklarında ben onları muhafaza altına alıyorum. Arıları çok seviyorum, onlarla konuşuyorum.""Eşim vefat edince yük bana kaldı"Korkmaz, her gün eşiyle arı kovanlarını takip ettiklerini ve gelişmeleri birbirlerine söylediklerini anlatarak, "Eşimle çok mutlu bir hayatımız vardı. Ben evlendiğimde zaten eşim arıcıydı, beni de alıştırdı. Eşim ölene kadar birlikte devam ettik. Ben onun hayalini devam ettirdim. 'Benden sonra benim mesleğime devam et' dedi." ifadelerini kullandı.Hiçbir yerden destek almadan kendi çabasıyla iş yerini açtığını vurgulayan Korkmaz, çocukları ve damatlarının destek verdiğini anlattı.Korkmaz, arıları ve bu mesleği çok sevdiğini sözlerine ekledi.