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Hanife yataktan video paylaştı, herkes kimin çektiğini sordu

Bir süre önce başını açan müzmin gelin adayının Hanife'nin otel odasından paylaştığı video, takipçileri tarafından yorum bombardımanına tutuldu.

03.10.2019 17:36

RTÜK tarafından yasaklanan evlilik programlarıyla şöhreti yakalayan gelin adaylarından Hanife Gürdal, başını açtıktan sonra yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sosyal medyada yarım milyona yakın takipçisi olan Hanife, son olarak otel odasından bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda dikkat çeken bir detay vardı. O da videoyu kimin çektiğiydi.

TAKİPÇİLERİ DE FARK ETTİ

Bu konu müzmin gelin adayının takipçilerinin de dikkatini çekti. Videonun altına yapılan çok sayıda yorumda takipçileri Hanife'ye "Videoyu kim çekti?" sorusunu yöneltti. Hanife, gelen bu soruların hiçbirine cevap vermedi.

Mini elbiseli pozunu paylaşan Hanife Gürdal photoshopla bacağını incelttiMini elbiseli pozunu paylaşan Hanife Gürdal photoshopla bacağını inceltti

Hanife yataktan video paylaştı, herkes kimin çektiğini sordu

Hanife, Magazin


YORUMLAR(52)
VAHDETTİN BAYRAM:sumo güreşçisi gibi kilolu.
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ÇEKİCİ:Kim çektiyse bundan çekeceği var.
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ADINIZI YAZIN:şunu neden haber yapıp abartıyorlar, daha doğrusu bizim aptal millet neden takip ediyor ?
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OKAN YİLMAZ:Millet ekmek bulamıyor bizde yok orası açmış yok burasını açmış edep ya edep
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ISTANBUL:Millet baka yaa neyi merak ediyormus kim cekmis vahh vahh millet neyle yazik neyi haber yapiyorlar
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FB Lİ:KİM ÇEKECEK NURİ ALÇO :))))
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KAYSERİ38:yav yeter yok şeyma subaşısı yok hanifesi bizene kardeşim ülkeden haber yapın reklamını yaptığınız hakikatten ünlü olsa konuşmam zaten ama şunları başımıza ADAM etmeye çalışıyorsunuz
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S10:bıhtıhh yav bıhtıhhhh
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DİNAMO:tüpçü ismail çekmiştir kim çekecek :) bide bunu takipmi ediyolarmış :)
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MİNE:nıye bu hanım süreklı haberlerde anlamıyorum. ne haber niteliği var acaba ülkem için. lütfen haber yapmayın artık
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