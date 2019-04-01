Hanililer AK Parti'nin Başarısını Kutluyor

Diyarbakır
'da İçişleri Bakanlığınca belediyeye görevlendirme yapılan Hani
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
adayı İbrahim Lale
, başkanlığa seçildi.
DBP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu
'nun terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından belediyeye görevlendirme yapılan Hani'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 42,98 oy oranı ile başkan seçilen Lale, seçim bürosunda tebrikleri kabul etti.
Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hani'de vatandaşların AK Parti'nin 17 yıldır yaptığı hizmetleri gördüğü için kendisine destek verdiğini söyledi.
Seçim çalışmalarında vatandaşlara yapacağı projeleri anlattığını dile getiren Lale, şöyle konuştu:
"Sadece AK Partili seçmenden oy almadık, her kesimden oy aldık. Bu halk bana güveniyor. Yıllardır terörün burada verdiği zararlar var. Bu sorunları çok iyi biliyoruz. Burayı huzura kavuşturacağız. Halkın gönlünü alarak, huzuru sağlayarak en güzel şekilde hizmet sunmak için çalışacağız."
"Hani'nin çehresi değişecek"
Lale, yıllarca belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan ilçeye hizmet ulaştırmak için çalışacaklarını aktararak, "AK Parti belediyeciliğiyle Hani'nin çehresi değişecek. Milletimiz de bunun farkında." dedi.
Seçimde kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Lale, şunları kaydetti:
"Oy veren, vermeyen bütün kardeşlerime de teşekkürlerimi sunuyorum. Anlayışımız bütün halka hizmetkar olmaktır. Herkese gönül kapımız açık. Onlar bize gelmeseler biz onlara gideceğiz. 24 saat telefonumuz ve kapımız açık olacak. Her zaman halkımızın hizmetinde olacağız, onların hizmetkarı olacağız."
AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Topkaya da vatandaşın çukur siyasetinden bıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Şirin Hani ilçemize layık hizmetler sunacağız. Biz bu başarıyı halkımızın gücüyle elde ettik. Halkımıza destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Herkesin gönlünde taht kuracağız. İnşallah bir daha ideolojik düşünceye sahip olan siyasi görüşleri ilçemize sokmayacağız. İnşallah Rabbim bizi onlara karşı mahcup etmeyecektir."
Vatandaşlardan Abdullah Özbek
, seçmenin hizmet gelmesi için AK Parti yönünde tercihini kullandığını belirterek, "Hanili olarak AK Parti'nin hizmet getireceğine inandığımız için oy verdik." ifadesini kullandı.
Servet Yavuz da İbrahim Lale'nin vatandaşın gönlüne dokunduğu için oy aldığını vurgulayarak, "İnsanlar hizmet için oy verdi. Hanili bir kişi olarak başkanımızdan hazırlanan projeleri hayata geçirmelerini istiyorum." diye konuştu.
İbrahim Lale, Hani, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA