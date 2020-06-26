Hanımağa'nın yönetici olduğu binada asansörün ana kart ve motor sürücüleri çalındı

Hanımağa'nın yönetici olduğu binada asansörün ana kart ve motor sürücüleri çalındı (2)MERDİVENLERİ GÜÇLÜKLE ÇIKIYORApartmanın üçüncü katında yaşayan Taner ve Gülsüm Ayhan çifti de yaşanan olay nedeniyle mağdur oldu.

26.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:56
Hanımağa'nın yönetici olduğu binada asansörün ana kart ve motor sürücüleri çalındı (2)
MERDİVENLERİ GÜÇLÜKLE ÇIKIYOR
Apartmanın üçüncü katında yaşayan Taner ve Gülsüm Ayhan çifti de yaşanan olay nedeniyle mağdur oldu. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürümekte güçlük çeken Taner Ayhan, "Bacağım kırıldığı için 3-4 ay evden dışarı çıkamadım. Ameliyat oldum, hastaneye kontrollerim için bile gidemedim. Asansör olsaydı belki gidebilirdim. Birinci kattan ikinci kata çıkıncaya kadar bile çok canım yanıyor ve yoruluyorum. Yardım istiyoruz. Evimden güçlükle çıkabiliyorum. Oğlum ya da eşimin desteğiyle merdivenlerden inip çıkabiliyorum. Eşim, pazar alışverişinde aldığı şeyleri yukarıya taşırken çok zorlanıyor. Asansör kapatılınca, herkes mağdur oldu" dedi.
'MİSAFİR GELMEZ OLDU'
Gülsüm Ayhan ise asansör sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtip, "Eşim ameliyat oldu, pansuman için götürüp getiremedik. Asansör olmadığı için birçok komşumuz taşındı. Çok zorluk çekiyoruz. Pazara gitmeye korkuyorum. Eşya taşımak çok zor oluyor. Annem yaşlı olduğu için merdivenlerden tek başına çıkamıyor. Misafir de gelmez oldu" diye konuştu. Hanımağa’nın yönetici olduğu binada asansörün ana kart ve motor sürücüleri çalındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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