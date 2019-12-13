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Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında şebeke lideri olduğu iddia edilen "hanımağa" lakaplı şahıs da var.

13.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:21

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden Hanımağa lakaplı şebeke lideri T.T. ile 2 kişi tutuklandı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine kentte tefecilik yaptığı öne sürülen 12 kişiyi, düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyette sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphilelerden T.T. ile 2 kişi, tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA


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