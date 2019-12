"Hanımefendi'nin Ziyareti" oyununun prömiyeri yapıldı

İsviçreli oyun yazarı ve ressam Friedrich Dürrenmatt'ın kaleme aldığı "Hanımefendi'nin Ziyareti" oyunu ilk gösterimde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği eserin prömiyeri, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de seyirci ilgisiyle gerçekleşti.

Oyunun yönetmenliğini de üstlenen usta oyuncu Can Gürzap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay önce oyunun hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek, "Kalabalık ve hareketli bir oyun. Kalabalık oyunları sahneye koymak daima zordur. Arkadaşlarımızın sayesinde o zorlukları aştık. Hem teknik hem oyuncu olarak çok iyi bir kadromuz var." dedi.

Gürzap, en sevdiği yazarlardan birinin Dürrenmatt olduğunu kaydederek, "Çünkü üzerinde durduğu konuların başında, insan aklı, insan beyni, ahlak, vicdan gibi meseleler yer alır. Bunların hayata dönüşlerini inceler. Ahlak nedir? İyi kötü ahlak doğuştandır gibi bir durum var mıdır? Vicdan nedir? Bunların yaşama değişik açılardan yansımasını ele alır." diye konuştu.

Daha önce babasıyla birlikte aynı yazarın "Duruşma Gecesi" isimli eserini televizyon için sahnelediklerini kaydeden sanatçı, "O da ahlakı ve çeşitli toplumsal meseleleri, demokrasiyi inceler, irdeler. Özgürlükleri anlatır, inceler. Para konusunu ve kapitalizmin sorunlarını inceler." değerlendirmesinde bulundu.

"Devlet Tiyatrolarının 55 yılında ben varım"

Can Gürzap, her yeni oyunun kendisi için heyecan ve aşk olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Benim zannediyorum sahnedeki 55. yılım. Devlet Tiyatroları 70. yılını kutladı bu yıl. Ben onun 55 yılında, çeşitli alanlarında varım. Çevirmen, yazar, aktör, yönetici olarak varım. Hayatım tiyatro benim. Heyecan hep diri kalıyor. Ama bu, aşk olmadan olmaz. Nasıl ki birine heyecan duymuyorsanız, orada aşk yoktur. Burada da heyecan, yeteri kadar aşk ve sevgi duymuyorsanız, sorunlar var demektir. O sorunları tedavi etmek gerekir, aktör ya da aktris açısından."

Usta sanatçının "Alfred" karakterini de canlandırdığı eserde, hanımefendi "Klara Zahanasyan"ı ise Gönen Aykaç canlandırdı.

Çevirisini Kemal Bekata'nın yaptığı eserin konusu kısaca şöyle:

"Avrupa'nın kalbinde uzun süredir ekonomik sıkıntı çeken bir kasabaya yıllar önce orayı terk etmiş olan Bn. Zahansayan, bir milyoner olarak gelir. Kasaba halkına bağışlayacağı para karşılığında eski hesapları kapatmak için adaletin yerine getirilmesi şartını koşar."

İki perdelik eserde Uğur Keleş, Mutlu Güney, Mahmut Gökgöz, Erhan Tuna, Oğuz Tunç, Zeliha Güney, Tayfun Sav, Mürsel Yaylalı, Coşkun Ülgen, Murat Yatman, Burak Çağlar, Nurettin Özşuca, Burhan Yıldız, Dinçer Simsar, Ece Sarıçoban, Emre Çebi, Cenk Dinçsoy, Eren Özyalçın, Melis Özpaça, Kamil Gençtürk, Mehmet Emin Önal, Fevzi Erden, Nur Merve Akdemir, Özge Aktaş, Selvin Konuk ve Şimal Kepçeli de rol aldı.

Oyun, yarın ile 26-29 Aralık arasında aynı sahnede yeniden izlenebilecek.

