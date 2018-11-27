Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesis Çalışmaları Devam Ediyor

27 Kasım 2018 Salı 12:45



27 Kasım 2018 Salı 12:45

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi'nin projelerinden birisi olan Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesis çalışmaları devam ederken, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın bölgede incelemelerde bulundu.İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Yalçın, "Vizyon projelerimizden Hanımlar Lokali ve Sosyal Tesis inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. İnşaat çalışmaları bitmek üzere, 15 gün içinde tamamlanacak. 700 metrekare taban alanlı 2 katlı binada sosyal kültürel ve ekonomik hayati canlandıracak projeler üreteceğiz. 10 yıl önce çıktığımız kutlu yolda ilk yıllar belediyenin ekonomisinin ve itibarinin sağlanması altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması araçların yenilenmesi cevre projelerinin tamamlanması hedefine ulaştık. Daha sonra tesisleri inşa ettik. Örnek vermek gerekirse Beytepe Sosyal Tesisi Belediye Kültür Merkezi, Pazarlıbey Konağı, Sanat Kültür Evi, İş Ticaret Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Binası İlçe Stadı Gençlik Merkezi ve Hanımlar Lokali de bitmek üzere. Mezbahana ilçe hamamı açık yüzme havuzu, halk eğitim merkezi sosyal yaşam alanı, doğanlar cami restorasyon bunlardan bir kaçı. Bundan sonra bu tesisleri verimli bir şekilde kullanıp ilçenin sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayarak ilçe ekonomisine katkı getirecek projeleri hayata geçirmek olmalıdır. Projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK