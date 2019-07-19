Haberler» Güncel» Haber

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Bursa'nn Orhangazi ilçesinde hanımlar, Diş Hekimi Asiye Şen, Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş tarafından verilen seminerde sağlıklı beslenme ve cilt bakımı hakkında bilgiler aldı.

19.07.2019 12:50 Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi
Bursa'nn Orhangazi ilçesinde hanımlar, Diş Hekimi Asiye Şen, Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş tarafından verilen seminerde sağlıklı beslenme ve cilt bakımı hakkında bilgiler aldı.

Seminer Orhangazi Hanımlar Lokali'nde düzenlendi. Seminerde Diş Hekimi Asiye Şen ağız ve diş bakımı, korunması, tıbbi diş hastalıkları uygulamaları, çocuklarda diş tedavileri hakkında bilgi verdi. Doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş, sağlıklı kilo kontrolü hakkında tavsiyelerde bulundu. Estetisyen Fulden Uras ise cilt bakımı hakkında bilgiler verdi. - BURSA
Kaynak: İHA
Orhangazi, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:29   Hatti-Hitit medeniyetinin günümüze kültürel etkileri araştırılacak
14:29   Eskişehir'e Güney Kore'den turist çekme çalışmaları
14:29   Edirne'de üç avukata FETÖ gözaltısı
14:29   Jandarmadan "Huzur ve Güvenlik" uygulaması
14:28   İl Afet Müdahale Planı Tatbikat Uygulaması Vali Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi
14:28   İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi
14:28   "Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil"