Haberler » Güncel » Haber

Hannibal damat tutuklandı.

19.09.2019 15:13Hannibal damat tutuklandı.


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14 Erzurum hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
16:14 Elazığ'da ' Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifika töreni
16:14 Liseliler, müzikle egzersiz yaparak derse başlıyor
16:12 Öztrak: "Bizim bir erken seçim talebimiz yok"
16:12 Şehitlerimiz ve gazilerimize vefa
16:12 Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu
16:12 Şırnak'ta, gaziler günü törenle kutlandı