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Hanönü Belediye Başkanı Uçar resmi kurumlar ile esnafa maske dağıttı

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki resmi kurumlardaki memurlara ve ilçe esnafına maske dağıttı.

06.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:34
Hanönü Belediye Başkanı Uçar resmi kurumlar ile esnafa maske dağıttı
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki resmi kurumlardaki memurlara ve ilçe esnafına maske dağıttı.
Dağıtım esnasında sosyal mesafeyi de koruyan Uçar, maske dağıtımının devam edeceğini söyledi.
Uçar, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Serkan Uçar, Hanönü, Güncel
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